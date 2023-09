Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2023

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: 31-Jähriger nach Raub in Haft

Ein 31 Jahre alter Mann wurde am Dienstag, den 26. September 2023, aufgrund des bestehenden Verdachts eines Raubdelikts in Neckarsulm festgenommen. Der Mann soll zuvor, gegen 5.40 Uhr, eine Tankstelle in der Kanalstraße betreten, im Kassen-Bereich eine 32-jährige Angestellte, die gerade Münzgeld zählte, aufgefordert haben, ihm dieses auszuhändigen, und einen Teil des Geldes schließlich an sich genommen haben. In der weiteren Folge soll der Tatverdächtige die 32-Jährige überdies aufgefordert haben, die Kasse für ihn zu öffnen, und die Frau verbal bedroht haben. Hierdurch eingeschüchtert öffnete die 32-Jährige die Kasse, woraufhin der Tatverdächtige dieser weiteres Geld entnahm und das Tankstellengelände zusammen mit einem 24-jährigen Begleiter, der sich zwischenzeitlich vor der Tankstelle aufgehalten hatte, in Richtung Bahnhof verließ. Hier wurde der 31-Jährige kurz darauf von Polizisten angetroffen und vorläufig festgenommen. Das Raubgut konnte bei dem Tatverdächtigen aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn erließ das Amtsgericht Heilbronn einen Haftbefehl gegen den Mann. Dieser wurde am 27. September in Vollzug gesetzt und der 31-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Sein Begleiter wurde nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

