POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Obrigheim: In Kellerwohnung eingebrochen

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Mittwochvormittag Zugang zu einem Zweifamilienhaus in Obrigheim. Die Männer hebelten zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr während der Abwesenheit des Bewohners die Terrassentür der Kellerwohnung in der Straße "Am Geisrain" auf. Im Inneren durchsuchten sie ein Zimmer, entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand aber nichts. Ein Fenster an einem Keller wurde ebenfalls aufgehebelt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Vermutlich wurden die Einbrecher vom zurückkommenden Bewohner gestört und flüchteten. Die Täter wurden von einem Zeugen beobachtet und werden folgendermaßen beschrieben: Beide waren circa 20 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Einer der Männer hatte kurze schwarze Haare, einen schwarzen Drei-Tage-Bart und trug einen helle Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Der andere Mann trug eine schwarze Kapuzenjacke mit der Kapuze über dem Kopf und eine schwarze Hose.

Der Polizeiposten Aglasterhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0262 9177080 zu melden.

