POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 27.09.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM NECKAR-ODENWALD-KREIS

Heilbronn (ots) - Osterburken: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugen gesucht Unbekannte Schmierfinken waren zwischen dem 11. und 13. September in Osterburken unterwegs. Sowohl an einem Schulgebäude in der Hemsbacher Straße als auch an einer Wand eines Klettergerüsts auf dem Römerspielplatz "Neptun" am ...

mehr