Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Tattoo-Studio

Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Tattoo-Studio in Bad Rappenau. Mindestens zwei Täter gelangten über das Dach des Gebäudes in der Raiffeisenstraße ins Innere des Studios. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten vermutlich über die verschlossene Eingangstüre. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Unbekannten ein Fahrzeug mit der Größe eines Lieferwagens genutzt haben. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 95900 entgegen.

Heilbronn: Bombenfund auf dem Alten Friedhof

Am Dienstagmorgen stießen Bauarbeiter auf dem Alten Friedhof in Heilbronn auf zwei Stabsbrandbomben. Gegen 10.40 Uhr wurden die Bomben bei Baggerarbeiten nach einem Wasserrohrbruch gefunden. Die verständigte Polizei sperrte das Gelände umgehend und räumte den Friedhof. Durch den hinzugezogenen Kampfmittelbeseitigungsdienst wurden die beiden Stabbrandbomben geborgen und anschließend die Absperrungsmaßnahmen beendet. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für die Bevölkerung.

Leingarten-Großgartach: Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt

Die Polizei in Lauffen sucht Zeugen, nachdem ein Mann am Dienstagnachmittag in Leingarten-Großgartach eine 13-Jährige aufforderte sich auszuziehen. Das Mädchen saß gegen 16.45 Uhr auf einer Bank auf dem Weg hinter der Hausnummer 38 der Dieselstraße, als sie der Unbekannte ansprach und fragte, ob sie sich 50 Euro verdienen wolle. Hierfür müsse sie sich nur ausziehen. Hierauf stand das Mädchen auf und lief davon. Der Unbekannte soll mit seinem Fahrrad in Richtung Dieselstraße gefahren sein. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 50 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Normale Statur mit hervorstehendem Bauch - Trug ein grüngelbes T-Shirt und eine graue Jeans Caprihose

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen am Neckar zu melden.

Obersulm: Drei Verletzte bei Unfall mit landwirtschaftlichem Fahrzeug

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls in Obersulm am Dienstagnachmittag. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Traktor mit zwei landwirtschaftlichen Anhängern die Wimmentaler Straße von der Hauptstraße kommend in Richtung Wimmental. In einer Rechtskurve musste er leicht ausholen um mit beiden Anhängern die Kurve auszufahren. Hier kam ihm ein 24-Jähriger mit seinem Seat entgegen, weshalb der Traktorfahrer leicht nach rechts auswich. Daraufhin kippte der erste der beiden Anhänger um und streifte den Seat. Die gesamte Ladung des Anhängers, Äpfel in Plastikkisten, verteilte sich anschließend auf der Fahrbahn. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer und die 21-jährige Beifahrerin im Seat leicht verletzt. Der gekippte Anhänger konnte durch Angehörige des 21-Jährigen und weitere Helfer wieder aufgestellt und die Fahrbahn von den Äpfeln gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell