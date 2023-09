Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.09.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Öhringer Karl-Huber-Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Der oder die Einbrecher verschafften sich am Dienstagnachmittag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren wurde ein Raum durchsucht, vermutlich aber kein Diebesgut entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Karl-Huber-Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 930 0 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

