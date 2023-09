POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.09.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Öhringen: Container aufgebrochen und Werkzeug gestohlen Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag, 10 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr, einen Baucontainer in Öhringen auf. Die Täter machten sich an der Baustelle des Neubaus des Gymnasiums in der Weygangstraße Straße zu schaffen. Hierbei ...

mehr