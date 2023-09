Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Stadt Heilbronn vom 25.09.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Weiterer Aktionstag "Sicher Unterwegs" erfolgreich

Rund 100 Fahrzeug- und 280 Personenkontrollen sowie zahlreiche Bürgergespräche fanden am vergangenen Freitag in Heilbronn und Heilbronn-Böckingen statt. Nach dem erfolgreichen Aktionstag "Sicher im Park" am 18. August 2023 haben sich die Einsatzkräfte am vergangenen Freitag auf Gewalt- und Betäubungsmitteldelikte, Ordnungswidrigkeiten an frequentierten Plätzen sowie die Poser- und Raser-Szene konzentriert.

Im Zeitraum von 16 Uhr bis 22 Uhr wurden durch die Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Polizeipräsidiums Einsatz gezielte Kontrollen im Innenstadtbereich und in Heilbronn-Böckingen durchgeführt. Auch die Bundespolizei war mit mehreren Einsatzkräften im Bereich des Heilbronner Bahnhofs eingesetzt. Das städtische Ordnungsamt beteiligte sich am polizeilichen Aktionstag "Sicher Unterwegs" mit insgesamt 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verkehrsüberwachungsdienstes (VÜD) sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD). Zudem waren die Radgruppe sowie die Reiterstaffel des Polizeipräsidiums Einsatz in der Stadt und entlang des Neckars unterwegs. Spezialisten der Verkehrspolizei legten ihr Augenmerk auf die Poser- und Raser-Szene und führten unter anderem Geschwindigkeitskontrollen durch.

Parallel hierzu interessierten sich zahlreiche Personen für die Informationsstände des Weißen Rings und der Prävention an der Götzenturmbrücke.

Bei den Kontrollen wurden insgesamt zehn Straftaten, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Aufenthaltsgesetz und das Anti-Doping-Gesetz sowie Beleidigungen zum Nachteil von Polizeibeamten zur Anzeige gebracht. Bei den 32 aufgenommenen Ordnungswidrigkeiten handelte es sich um Rotlicht- und Handyverstöße und unter anderem das Erlöschen der Betriebserlaubnis von Fahrzeugen. Zwei Messer, die mitgeführt wurden, konnten beschlagnahmt werden. Zwei per Haftbefehl gesuchte Personen wurden festgenommen, zwei weitere mussten in Gewahrsam genommen werden, da sie unter Drogen- und Alkoholeinfluss standen und hierbei Passanten und Polizeibeamte anpöbelten. Außerdem mussten zwei Platzverweise erteilt werden. 52 Personenkontrollen wurden durch den Kommunalen Ordnungsdienst durchgeführt und dabei 28 Anzeigen verfasst und 24 mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Örtliche Schwerpunkte waren unter anderem Marktplatz, Kiliansplatz, Sülmerstraße, Schellengasse, Kirchhöfle und der Bismarckpark. Damit auch Kinder, unsere schwächsten Verkehrsteilnehmer, sicher unterwegs sein können, führte das Ordnungsamt bereits am Vormittag im Umfeld von acht Schulen und Kitas Kontrollen der Schulwege durch. Das Ordnungsamt musste 33 mündliche Verwarnungen sowie 17 Verwarnungsgelder im Zusammenhang mit falsch parkenden Elterntaxis erteilen, die an einigen Stellen für unübersichtliche Situationen sorgten. Bei der Auswahl der Schulen und Kitas wurden vorliegende Beschwerden berücksichtigt. Weitere Kontrollen sind eingeplant.

Die drei uniformierten Fahrradfahrer der sogenannten Radgruppe waren flexibel im Einsatzraum unterwegs und konnten bei einem Fahrradunfall mit einer schwerverletzten Person die ersten Maßnahmen treffen und die verunglückte Person dem Rettungsdienst übergeben.

Das Ziel, an diesem Tag eine bürgernahe und spürbare Polizeipräsenz zu zeigen, wurde erreicht. Dies zeigte sich am positiven Feedback, welches die Einsatzkräfte vor Ort aus der Bevölkerung erhielten. In den kommenden Wochen wird das Polizeipräsidium Heilbronn mit der Unterstützung der Bereitschaftspolizei neben den täglichen Kontrollen im innerstädtischen Bereich auch weitere Aktionen mit Unterstützung des städtischen Ordnungsamts und verschiedenen Schwerpunkten durchführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell