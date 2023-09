Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.09.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Einbruch in Steuerbüro - Zeugen gesucht

Die Polizei Mosbach sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am frühen Samstagmorgen in ein Steuerbüro in der Straße "Am Henschelberg" eingebrochen ist. Zwischen 1 Uhr und 2 Uhr betrat der Täter oder die Täterin die Terrasse im hinteren Bereich des dreistöckigen Gebäudes und warf mit einem Stein die Terrassentür ein. Anschließend wurden die Räumlichkeiten des Bürogebäudes durchsucht und Bargeld entwendet. Ein Zeuge hatte am Nachmittag des 22. September eine Person am späteren Tatobjekt wahrgenommen, welche sich dieses in auffälliger Weise ansah. Diese Person wird wie folgt beschrieben: - Männlich - Circa 40 bis 50 Jahre alt - Lichtes, kurzes, brünettes Haar - Ungepflegtes Erscheinungsbild

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter oder der Täterin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Billigheim-Waldmühlbach: Einbruchsversuch - Zeugen gesucht

Vergangene Woche versuchte eine bisher unbekannte Person in ein Wohnhaus in Billgheim-Waldmühlbach einzubrechen. Zwischen Donnerstagmittag, 14 Uhr, und Freitagabend, 18 Uhr, manipulierte der Täter oder die Täterin an der Haustür des Gebäudes im Hofäckerweg. Vermutlich gelang es der Person nicht die Türe zu öffnen, weshalb sie flüchtete. Als der 34-jährige Eigentümer zurückkehrte und versuchte seine Tür aufzuschließen, konnte er den Schlüssel nicht in das Schloss stecken, da dieses durch Metallteile blockiert wurde. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Haßmersheim: Unfall mit abgefahrenen Reifen

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend bei Haßmersheim. Gegen 18.10 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW Golf die Landesstraße 529 von Haßmersheim kommend in Richtung Hüffenhardt. Als er sich auf Höhe eines Feldwegs befand, fuhr aus diesem ein 43-Jähriger mit seinem Audi heraus und die beiden Fahrzeuge kollidierte miteinander. Der Audi wurde bei dem Zusammenstoß abgewiesen und beschädigte einen Leitpfosten. Bei dem Unfall wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt, lehnte allerdings eine Behandlung im Krankenhaus ab. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Reifen des Audis fast komplett abgefahren waren und dass das Endrohr des Auspuffs lediglich mit Kabelbinder am Unterboden befestigt wurde. Der 43-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Billigheim: Kennzeichen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am Samstagnachmittag in Billigheim ein Kennzeichen gestohlen wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der 48-jährige Besitzer eines Mazda hatte diesen zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz in der Schulstraße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er das Fehlen des hinteren Kennzeichens fest. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Nummernschildes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Durch erneuten Unfall Unfallflucht geklärt

Eine Unfallflucht vom 18. September konnten Beamte des Mosbacher Polizeireviers am Freitagabend im Rahmen einer Unfallaufnahme in Mosbach klären. Gegen 17.30 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Audi A6 die Bundesstraße 27 von Mosbach kommend in Richtung Heilbronn und ordnete sich im Einmündungsbereich der Heilbronner Straße auf die Linksabbiegerspur ein. Zeitgleich ordnete sich ein 19-Jähriger mit seinem Opel Corsa auf der Linksabbiegerspur der Heilbronner Straße ein, um auf die Bundesstraße in Richtung Heilbronn aufzufahren. Während der 60-Jährige bereits seinen Abbiegevorgang gestartet hatte, missachtete der Jüngere dessen Vorfahrt und fuhr auf die B27 ein, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei der Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt und der 60-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Beide PKWs mussten abgeschleppt werden. Zur Bergung der Autos wurde die Bundesstraße zeitweise halbseitig gesperrt. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizisten ermitteln, dass der 19-Jährige mit seinem Fahrzeug nur drei Tage zuvor einen Unfall in der Mosbacher Schillerstraße verursacht und sich im Anschluss unberechtigt von der Unfallstelle entfernt hatte. Er muss nun mit führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Osterburken: Zwei Verkehrsteilnehmer mit Alkohol im Blut unterwegs

Am Sonntag waren in Osterburken zwei Verkehrsteilnehmer mit hohem Alkoholgehalt im Blut unterwegs. Kurz vor 12 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Ford Fiesta die Rosenberger Straße in Fahrtrichtung Rosenberg. Zwischen einer Tankstelle und der Einmündung zum "Alten Merchinger Weg" geriet er, vermutlich aufgrund vorangegangenem Alkoholkonsums, auf die Gegenfahrbahn, verzog das Lenkrad, kam ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Ford mit der Böschung. Anschließend fuhr der Mann mit seinem stark beschädigten PKW in die Hausdorfer Straße, stellte das Fahrzeug auf einem Parkplatz ab und flüchtete zu Fuß. Ein Zeuge hörte den Knall des Unfalls und das darauffolgende Dauerhupen des Fords, welches durch den ausgelösten Airbag verursacht wurde. Er folgte dem Fiesta und konnte den Fahrer beschreiben. Dieser konnte kurz darauf von einer Streifenwagenbesatzung in der Rosenberger Straße angetroffen werden. Ein Fluchtversuch konnte durch die Beamten verhindert werden. Im weiteren Verlauf nahmen die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 45-Jährigen wahr, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von fast 1,7 Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Nur wenig später, gegen 13 Uhr, teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass auf der Bofsheimer Straße eine Person mit ihrem PKW sehr riskant fahren und hierbei über die Mittellinie lenken würde. Da der Zeuge dem Fahrzeug nicht folgen konnte, begaben sich die Polizisten zur Halteranschrift. Dort öffnete die 51-jährige Halterin des BMWs die Tür und teilte mit, dass sie kurz zuvor mit ihrem PKW in Eberstadt gewesen sei. Da die Frau erhebliche Ausfallerscheinungen zeigte wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von 3 Promille an. Daher musste die 51-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und zwei Blutproben abgeben, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie nach ihrer Ankunft Zuhause Alkohol zu sich genommen hatte. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

