POL-HN: ----------------Korrektur----------------- Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.09.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Mosbach: Einbruch in Steuerbüro - Zeugen gesucht Die Polizei Mosbach sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am frühen Samstagmorgen in ein Steuerbüro in der Straße "Am Henschelberg" eingebrochen ist. Zwischen 1 Uhr und 2 Uhr betrat der Täter oder die Täterin die Terrasse im hinteren ...

