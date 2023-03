Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Zeppelinstraße und Worblinger Straße

Rielasingen-Worblingen (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden und zwei erheblich demolierte Autos sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochvormittag auf der Kreuzung der Zeppelinstraße und der Worblinger Straße passiert ist. Eine 68-jährige VW Golf-Fahrerin war auf der Worblinger Straße in Richtung Worblingen unterwegs. Auf der Kreuzung zur Zeppelinstraße kollidierte der Golf mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes der E-Klasse einer 54-Jährigen. Durch den Aufprall waren beide Autos im Frontbereich stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von je rund 6.000 Euro.

