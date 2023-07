Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Treppensturz eines Kindes

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr kam es am Samstag zu einem Unfall bei dem ein Kind verletzt wurde. Zwischen drei Kindern kam es im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Michelsbergstraße zu einem Streit. Zwei der Kinder rannten die Treppe hinab. Ein 5-jähriger Junge beugte sich über das Geländer, verlor das Gleichgewicht und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Das Kind wurde durch den Rettungsdienst in einer Ulmer Klinik verbracht.

