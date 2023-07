Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Stier verletzt zwei Männer

Ins Krankenhaus mussten ein Landwirt und ein Helfer, nachdem sie ein Bulle gegen die Wand drückte.

Ulm (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr wollte ein 59 Jahre alter Landwirt einen ca. 950 kg schweren Stier in eine andere Box treiben. Dazu begab er sich in die Box zu dem Bullen. Dieser drehte sich in diesem Moment um und drückte den Mann gegen die Wand. Der 59-jährige rief seinen 58 Jahre alten Mitarbeiter zu Hilfe. Dieser begab sich auch in die Box, um den Bullen hinauszuführen. Dabei wurde der Mitarbeiter von dem Tier gegen das Metallgestänge der Box gedrückt. Nach kurzer Zeit konnten sich beide Männer befreien und die Box verlassen. Sie erlitten Verletzungen und mussten deshalb ins Krankenhaus gebracht werden.

