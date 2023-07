Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Diebstahl schnell geklärt

Ein Minderjähriger stiehlt Bargeld.

Mit entwendetem Bargeld prahlte ein 11-Jähriger am Freitagabend. Das Geld hatte er gegen 20.30 Uhr aus einer Umkleidekabine der Sporthalle in Schwendi entwendet. Nach dem Diebstahl zeigte er seine Beute mehreren Bekannten. Diese gaben anschließend der Polizei den entscheidenden Tipp. Die Beamten trafen den Jungen zuhause an. Dort übergab er ihnen mehrere hundert Euro. Ein Teil des Diebesgutes fehlt noch. Die Ermittlungen des Polizeireviers Laupheim dauern deshalb noch an.

