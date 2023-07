Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Handydiebstahl wird aufgezeichnet

Nicht lange konnte sich ein junger Mann seiner Beute erfreuen.

Ulm (ots)

Einen günstigen Augenblick nutzte ein 22-Jähriger am Samstag gegen 2.30 Uhr um ein Handy zu entwenden. Eine junge Frau hatte es in einer Gaststätte in der Innenstadt auf einen Tisch gelegt. Danach wandte sie sich ihrer Freundin zu. Der 22-Jährige schnappte sich das Smartphone und verließ damit die Örtlichkeit. Zum Glück besitzt die Gaststätte eine Videoüberwachung. Kameras zeichneten die Tat auf. Beamte des Polizeireviers Ulm-Mitte fahndeten nach dem Flüchtigen und trafen ihn wenig später an. Er hatte das Handy noch bei sich. Die Beamten händigten es der jungen Frau wieder aus. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

