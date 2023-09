POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Lippetal (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kesseler Straße, in Höhe der Hausnummer 10. Ein 38-jähriger Mann aus Köln befuhr mit seinem VW die Kesseler Straße in Richtung Osten. Der Kölner scherte nach links aus, um einen vor ihm fahrenden Traktor zu überholen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben den entgegenkommenden Suzuki einer 68-jährigen Frau aus Remscheid. ...

mehr