POL-SO: Anröchte-Robringhausen - Unfallflucht

Lippstadt (ots) - Am 29. August, um 14:20 Uhr, kam es auf der Bökenförder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Beckum war in Richtung Am Schwibbogen unterwegs. An einem Fußgängerüberweg nahm der Lkw-Fahrer eine Gruppe von Kindern wahr. Er hatte den Eindruck, dass sie nicht beabsichtigten, die Fahrbahn zu queren. Deswegen setzte er seine Fahrt fort. Dann fuhr plötzlich eine 5-jährige ...

