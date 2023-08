Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Heckenbrand

Erwitte (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 16:30 Uhr zu einem Brandgeschehen in die Straße "Hasenfang" gerufen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhaus entfernte nach eigenen Angaben Unkraut mit Hilfe eines Heißluft-Unkrautvernichters. Dabei geriet eine Hecke in Brand, die jedoch zügig von den Einsatzkräften der Feuerwehr Erwitte gelöscht werden konnte. Der Anwohner wurde nicht verletzt. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.(dk)

