Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Kupferkabel entwendet

Möhnesee (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 25. August, 12 Uhr und dem 28. August, 12 Uhr, in eine Firma im Gutenbergweg ein. Die Einbrecher öffneten zunächst gewaltsam ein Tor, um sich Zutritt zum Lagerplatz des Betriebs zu verschaffen. Anschließend entwendeten die Diebe vermutlich gezielt Kupferkabel und entfernten sich in unbekannte Richtung von dem Firmengelände. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell