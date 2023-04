POL-PDWIL: positive Rückmeldung aus der Bevölkerung machen unsere Beamt*innen glücklich

Bitburg (ots) - Am Mittwoch dem 19.04.2023 ereignete sich zwischen 07:40 Uhr und 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Speicherer Straße, in Höhe der Hausnummer Zwei, in Bitburg. Ein unbekanntes Fahrzeug verursachte beim Ein,- oder Ausparken in einer Längsaufstellung einen Sachschaden an einem dort geparkten weißen VW-Polo und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Bitburg bittet ...

