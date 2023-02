Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Wohnungseinbruch in Harpstedt; Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden; Fahren unter Alkohol-/Betäubungsmitteleinfluss

Delmenhorst (ots)

Wohnungseinbruch in Harpstedt:

In der Zeit von Freitag, 03.02.2023, 14:30 Uhr bis Samstag, 04.02.2023, 14:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Bungeriede in Harpstedt. Das Wohnhaus wurde vollständig durchsucht. Über mögliches Diebesgut und die Höhe des verursachten Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen, Tel. 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Dötlingen:

Am Samstag, 04.02.2023, gegen 13:40 Uhr befuhr ein 62-Jähriger aus Lohne mit seinem Pkw BMW den Stedinger Weg in Dötlingen. Im Bereich einer Kurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Über das Fahrzeug wurde automatisch ein Notruf abgesetzt. Glücklicherweise war der 62-Jährige lediglich leicht verletzt worden. Er wurde dennoch vorsorglich durch eine Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Pkw war jedoch so beschädigt, dass er nicht weiter fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Schaden wird auf etwa 75.000,- EUR geschätzt.

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Wildeshausen:

Am Sonntag, 05.02.2023, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen gegen 00:45 Uhr einen 22-jährigen Bremer als Fahrzeugführer in seiner Mercedes E-Klasse in der Visbeker Straße, Wildeshausen. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol (0,48 Promille) stand. Zudem ergab sich der Verdacht auf eine Beeinflussung durch weitere Betäubungsmittel. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und zeigte ein positives Ergebnis auf Kokain. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm wurde durch einen Arzt Blut entnommen und zunächst die Weiterfahrt untersagt.

