POL-DEL: Polizei Delmenhorst, Stadtgebiet: Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots) - Tageswohnungseinbruch in Wildeshausen: Am Freitag, 03.02.2023, in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 20:20 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Mergelgrund. Das Wohnhaus wurde während der Abwesenheit der Bewohner ...

