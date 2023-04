Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in der Speicherer Straße in Bitburg

Bitburg (ots)

Am Mittwoch dem 19.04.2023 ereignete sich zwischen 07:40 Uhr und 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Speicherer Straße, in Höhe der Hausnummer Zwei, in Bitburg. Ein unbekanntes Fahrzeug verursachte beim Ein,- oder Ausparken in einer Längsaufstellung einen Sachschaden an einem dort geparkten weißen VW-Polo und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Bitburg bittet eventuelle Verkehrsunfallzeugen, die verfahrensrelevante Aussagen zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561-96850 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell