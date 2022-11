LPI-NDH: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung eines minderjährigen Mädchens

Nordhausen (ots) - Sieben Tafeln zur historischen Stadtgeschichte Nordhausens wurden, durch unbekannte Täter, am Nikolaiplatz in Nordhausen beschädigt. Wie gestern Nachmittag festgestellt wurde, hatte man die Tafeln stark zerkratzt, so dass diese nun ersetzt werden müssen. Der Sachschaden wurde mit 700 Euro beziffert. Ermittlungen zu möglichen Tätern wurden durch die Polizei übernommen. Rückfragen bitte an: ...

