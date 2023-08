Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgänger schwer verletzt

Möhnesee - Ellingsen (ots)

Am Dienstagabend, um 21:25 Uhr, ereignete sich auf der L 856, zwischen der Kreisstraße und dem Haarweg, ein Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Nissan-Fahrer aus Warstein befuhr die L 856 in Richtung Soest, als plötzlich eine dunkel gekleidete Person die Fahrbahn querte. Der 58-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Dabei wurde der 44-jährige Fußgänger aus Warstein schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt, brachte ihn ein Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell