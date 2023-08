Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach Verkehrsunfall

Werl (ots)

Am 30. August, um 14:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Hedwig-Dransfeld-Straße/Grafenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Nissan-Fahrer aus Werl, bemerkte zu spät den vor ihm stockenden Verkehr und fuhr einem vorausfahrenden Audi auf. Bei dem Zusammenstoß blieben der 26-Jährige und der 48-jährige Audi-Fahrer aus Hamm unverletzt. Als der Audi-Fahrer mitteilte, dass er beabsichtigte die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuzurufen, setzte sich der Nissan-Fahrer in sein Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort. Eine Zeugin konnte das Kennzeichen des Flüchtigen ablesen, sodass der Fahrer und sein Fahrzeug an der Halteranschrift ermittelt werden konnte. Dort stellten die eingesetzten Beamten bei der Überprüfung des 26-Jährigen fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Außerdem wurde bei der Durchsuchung seiner Person Betäubungsmittel aufgefunden. Weil der Verdacht bestand, dass der 26-Jähhrige zum Zeitpunkt des Unfalls unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er der Justizvollzugsanstalt in Werl überstellt. (ja)

