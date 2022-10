Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Aitrach / BAB 96

Betäubungsmittel aufgefunden

Bei einer Kontrolle eines 27-jährigen Autoinsassen fand die Polizei am Freitagabend gegen 18:00 Uhr Kokain im niedrigen einstelligen Grammbereich. Der aus Frankreich stammende Mann durfte die Polizei, nachdem seine Personalien feststanden und er eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des eingeleiteten Strafverfahrens hinterlegt hatte, wieder verlassen. Die Ermittlungen der Polizei u.a. zur Herkunft des Betäubungsmittels dauern an.

Weingarten

Polizeieinsatz nach angeblicher Stichverletzung

Ein 38-jähriger Mann löste am Freitagabend, gegen 21:25 Uhr den Einsatz mehrerer Polizeistreifen, sowie des Rettungsdienstes aus. Der Mann hatte den Notruf gewählt und angegeben eine Stichverletzung erlitten zu haben. Den, kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten gegenüber gab er an, von einer ihm unbekannten Person attackiert worden zu sein. Was genau geschehen war, konnte er nicht angeben. Seine Verletzungen waren oberflächlich und leichter Natur. Bei der Überprüfung der näheren Umgebung konnte die Polizei keine Hinweise auf eine tatsächlich stattgefundene Auseinandersetzung im Bereich der Gartenstraße / Stadtgarten feststellen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel.: 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Alkoholisiert mit einer Softair-Waffe unterwegs

Nach Mitteilung in der Nacht auf Samstag, dass in der Kanalstraße ein Mann mit einer Waffe in der Hand liege, stellte die Polizei gegen Mitternacht einen 22-jährigen Mann aus Weingarten fest. Der Mann hatte zwar keine Waffe mehr, jedoch verbotene Betäubungsmittel in geringer Menge dabei. Die vom Anrufer beschriebene Waffe, fanden die Beamten in der Nähe auf. Es handelte sich um eine Softair-Pistole. Da der Mann erheblich unter Alkoholeinwirkung stand und sich in diesem Zustand nicht alleine überlassen werden konnte, musste der sich zudem aggressiv und uneinsichtig verhaltende Mann in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung in einer Zelle ausgenüchtert werden. Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen bedrohte er die eingesetzten Beamten und beleidigte sie aufs Übelste. Die Polizei leitete gegen ihn mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz, sowie wegen Bedrohung und Beleidung ein.

Vogt

Pkw überschlagen

Am Freitagabend gegen 21:20 Uhr kam ein 28-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße 325 zwischen Karsee und Vogt von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der Seite liegend zum Stehen. Dabei verletzten sich der Fahrer, sowie sein 21-jähriger Beifahrer jeweils leicht. Am Renault Master des Mannes entstand ein geschätzter Sachschaden von 15 000 Euro. Da der Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutprobe, sowie seinen Führerschein abgeben. Die Unfallermittlungen des Polizeireviers Wangen dauern an.

Amtzell

Gestürzter Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Freitagmittag ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer zu. Er befuhr gegen 13:30 Uhr den Gemeindeverbindungsweg bei Hössel, als er vermutlich aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ins Bankett und folgend zu Fall kam. Trotzdass er einen Fahrradhelm trug, zog er sich Verletzungen zu, die einer stationären Behandlung in einem Krankenhaus bedurften. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Wangen im Allgäu

Tankstelle beschädigt

Bereits am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr beschädigten bislang Unbekannte das Gebäude einer Tankstelle in der Zeppelinstraße. Hier hatten sie eine Scheibe der Tankstelle eingeschlagen, sowie eine Fahne heruntergerissen. Zu dieser Tat liegen Hinweise vor, dass sich zur angenommenen Tatzeit zwei jüngere Personen, eventuell Kinder mit einem lilafarbenen Fahrrad auf dem Tankstellengelände aufgehalten haben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Kindern machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel.: 07522/984-0 in Verbindung zu setzen.

Leutkirch im Allgäu

Autolack zerkratzt

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag zerkratzten bislang unbekannte Täter einen Mazda CX-5. Der Pkw war im fraglichen Zeitraum in der Holbeinstraße abgestellt. Der Lack wurde durch die Tat nicht nur unerheblich beschädigt. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Tel.: 07561/8488-0 entgegen.

