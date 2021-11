Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mittwoch gestohlen - Donnerstag verurteilt - Eigentümer gesucht

Eisenach (ots)

In den Abendstunden des 10. November 2021 wurde ein polnischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz nach einem Ladendiebstahl in einem Eisenacher Verbrauchermarkt vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen zur Identität der Person, erfolgte die Entlassung des Beschuldigten in der PI Eisenach. Bereits wenig später mussten die Beamten den 53-jährigen Mann erneut festnehmen. Er hatte sich widerrechtlich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschafft, um im Hausflur zu übernachten. Trotz mehrmaliger Aufforderungen durch Anwohner, verließ er es zunächst nicht, weshalb die Polizei informiert wurde. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der Eindringling scheinbar doch dazu entschlossen das Haus zu verlassen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein Fahrradfahrer festgestellt werden, welcher den Anschein erweckte, alkoholisiert zu sein. Eine Kontrolle des Fahrradfahrers bestätigte den Verdacht und führte zu der Feststellung, dass es sich um den Gesuchten handelte. Die Person wurde erneut festgenommen und im engen Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Eisenach, zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten, ausgesetzt auf 2 Jahre zur Bewährung, verurteilt. In das Urteil flossen der Ladendiebstahl, die Trunkenheitsfahrt mit dem Fahrrad und der Fahrraddiebstahl ein. Im Rahmen seiner polizeilichen Vernehmung räumte der Verurteilte nämlich ein, das Fahrrad in der Ernst-Thälmann-Straße entwendet zu haben. Um das sichergestellte Fahrrad wieder an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben zu können, wird um Hinweise unter der Bezugsnummer 0264705/2021, über die telefonische Erreichbarkeit der PI Eisenach, unter der: 03691-2610 gebeten. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell