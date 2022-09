Polizeipräsidium Ravensburg

Sauldorf

Einbruch in Bauwagen - Zeugen gesucht

Wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein unbekannter Täter zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag in einen Bauwagen in der Ehnriedstraße eingebrochen ist und aus diesem Bargeld entwendet hat. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Bauwagen und stahl aus diesem eine mit Bargeld gefüllte Geldkassette und eine Schnapsflasche mit Münzgeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag. Etwaige Zeugen der Tat, sowie Personen, die insbesondere zwischen Dienstag, 23.15 Uhr und Donnerstag, 15.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sauldorf

Einbruch in Recyclinghof - Polizei sucht Zeugen

Ein derzeit unbekannter Täter verschaffte sich zwischen dem vergangenen Samstag, 12.30 Uhr, und Mittwoch, 17.30 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Bürocontainer des städtischen Betriebsgeländes. Aus dem Container entwendete der Unbekannte lediglich zwei Getränke. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/2838 erbeten.

Meßkirch

Diebstahl aus Verteilzentrum

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 38-jähriger Mann rechnen, nachdem er seit Anfang August im Rahmen seiner Beschäftigung in einem Verteilzentrum eines Versandunternehmens mehrere Waren entwendet hat. Der Mann wurde durch die Kameraüberwachung des Unternehmens überführt, wie er mehrere hochwertige Waren gestohlen hat. Die Sachschadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

Schwenningen

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Dienstag zwischen 16 Uhr und 17.15 Uhr einen abgestellten Dacia in der Hauptstraße. Der Verkehrsteilnehmer kam seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach und fuhr unerlaubt weiter. Der entstandene Schaden am hinteren Kotflügel des Dacia beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Stetten a. k. M. unter Tel. 07573/815 zu melden.

Pfullendorf

Auffahrunfall auf Landstraße

Mutmaßlich weil ein 21-jähriger Renault-Fahrer den Abbiegevorgang einer vorausfahrenden 28-jährigen Mercedes-Lenkerin nicht erkannte, kam es am Donnerstag um kurz nach 15.15 Uhr zu einem Unfall auf der L 194. Die Fahrerin des Mercedes war von Aach-Linz kommend in Richtung Pfullendorf unterwegs, als sie auf Höhe der Sonnenhalde links abbiegen wollte. Der nachfolgende Lenker des Renault erkannte dies zu spät, versuchte noch auszuweichen, fuhr jedoch auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall wurde der 21-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro, während der am Mercedes auf etwa 6.000 Euro beziffert wird. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Angeblicher Obdachloser endet in Polizeigewahrsam

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 60-Jähriger rechnen, nachdem ein Ladenbesitzer ihm in der Nacht zum Freitag aufgrund seiner vorgespielten Obdachlosigkeit das Nächtigen in seinem leerstehenden Ladengeschäft gestattete. Der alkoholisierte Mann beschädigte in den Räumlichkeitendie Wände mit einer Bohrmaschine und bedrohte den Ladenbesitzer. Beim Eintreffen einer Polizeistreife zeigte sich der Mann weiter aggressiv, beleidigte und bedrohte auch die Polizeibeamten. Aufgrund dessen wurde der 60-Jährige in Gewahrsam genommen, wo es bei der Prüfung der Gewahrsamsfähigkeit in einem Klinikum zu weiteren Beleidigungen gegenüber dem Krankenhauspersonal kam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Promillewert von über zwei Promille. Der 60-Jährige musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle auf dem Polizeirevier verbringen und hat nun mit mehreren Anzeigen unter anderem wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung rechnen. Außerdem wird er die Kosten seiner unfreiwilligen Übernachtung tragen müssen.

