Friedrichshafen

Abend endet für Randalierer in Gewahrsam

Nachdem er mehrfach für einen Polizeieinsatz gesorgt hat, endete der Donnerstagabend für einen 46-Jährigen schließlich im Polizeigewahrsam. Gegen 19.15 Uhr war der Mann zunächst in einem Lebensmitteldiscounter am Romanshorner Platz von einem Zeugen beim versuchten Diebstahl zweier Bierdosen beobachtet worden. Als er von dem Angestellten darauf angesprochen wurde, reagierte der 46-Jährige äußerst aggressiv und beleidigte ihn, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahlsdelikts und der Beleidigungen ein, erteilten dem Aggressor einen Platzverweis und drohten vorsorglich bei neuerlicher Störung den Gewahrsam an. Gegen 22.15 Uhr verschaffte sich der deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende 46-Jährige Zutritt zu einem Gebäude in der Schnetzenhauser Straße und trat im Inneren mehrere Zimmertüren ein. Drei Anwesende beleidigte er genauso wie die abermals hinzugerufenen Polizeibeamten, die dem Randalierer letztlich Handschließen anlegen mussten und ihn mit zum Polizeirevier nahmen, wo er den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen musste. Zur ersten Anzeige kommt nun eine weitere wegen Sachbeschädigung und der neuerlichen Beleidigungen hinzu.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten sowie einen Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Teuringer Straße. Der 38-jährige Lenker eines VW Passat, der auf der Teuringer Straße stadteinwärts unterwegs war, wollte nach rechts in die Waggershauser Straße einbiegen. Da in diesem Moment ein 19-jähriger Radfahrer auf dem rechten Radweg verbotswidrig in stadtauswärtiger Richtung entgegenkam und die Waggershauser Straße querte, musste der 38-Jährige nochmals anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 41-jährige Fahrer eines Ford Kuga zu spät und fuhr dem Passat auf. Der Wagen wurde dadurch nach vorne gegen den Radfahrer gestoßen und brachte diesen zu Fall. Hierbei verletzte sich der 19-Jährige leicht und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Um auslaufende Betriebsstoffe zu binden, war am Unfallort auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Ford war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Oberteuringen

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen hat sich ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr auf der L 290 zugezogen. Der junge Mann befuhr die Strecke von Eggartskirch kommend in Richtung Hefigkofen und kam in einer Rechtskurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Zweirad zunächst auf die Gegenfahrbahn und dann von der Straße ab. Hier stürzte er und verletzte sich dabei schwer. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Fahrradreifen beschädigt

Offenbar mutwillig hat ein Unbekannter am Donnerstag im Zeitraum zwischen 7.45 und 13 Uhr die Reifen an drei vor einem Kindergarten auf dem Burgberg abgestellten Fahrrädern beschädigt. Die Reifen verloren ihre Luft und ließen sich auch danach nicht mehr aufpumpen. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zum Täter unter Tel. 07551/804-0.

Markdorf

Unfallflucht

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken hat am Donnerstagvormittag im Zeitraum zwischen 9 und 13 Uhr ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ravensburger Straße abgestellten Mercedes angefahren. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro an der Fahrertüre und am vorderen linken Radkasten. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht darum und verließ unerlaubt den Unfallort. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07544/96200.

Hagnau

Opfer von Anlagebetrug verliert hohe Geldsumme

Opfer dreister Anlagebetrüger ist in den vergangenen Wochen ein 83-jähriger Mann aus Hagnau geworden. Der Mann hatte im Juli den Anruf einer angeblichen Anlageberaterin erhalten, welche ihm eine attraktive Geldanlage anbot, die eine hohe Rendite erwarten ließ. Nachdem der Senior auf das Angebot eingegangen war und zunächst einen größeren Geldbetrag angelegt hatte, meldete sich die Frau einige Zeit später nochmals bei ihm und brachte ihn durch geschickte Gesprächsführung und die Aussicht auf noch höhere Gewinne dazu, abermals eine Geldsumme anzulegen. Als der 83-Jährige kürzlich eine Auszahlung des angeblich erwirtschafteten Gewinns forderte, wurde dies von der Unbekannten mit Hinweis auf Schwierigkeiten bei der Buchung als derzeit nicht möglich erklärt. Daraufhin wurde der Mann misstrauisch und wandte sich an die Polizei, wodurch der Betrug aufflog. Eine Rückbuchung der Überweisungen war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, der finanzielle Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs und weist in diesem Zusammenhang auf diese perfide, aber nicht unbekannte Masche des Anlagebetrugs hin. Weitere Informationen dazu und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, sind im Internet abrufbar auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug.

