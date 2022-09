Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug übersehen

Rund 9.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 32 Jahre alter Pkw-Lenker am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Georgstraße verursacht hat. Als der 32-Jährige mit seinem Audi vom Fahrbahnrand aus anfahren wollte, übersah er den Lkw eines 50-Jährigen, der die Georgstraße ordnungsgemäß befuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Weingarten

Außenspiegel gestreift und abgehauen

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch kurz vor 21 Uhr an einem Mini in der Wolfegger Straße hinterlassen. Der Unbekannte streifte den Außenspiegel des Mini, der auf Höhe einer Pizzeria geparkt war. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher in Richtung Unterankenreute weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu dem Unbekannten.

Wilhelmsdorf

Bus streift Pkw - hoher Sachschaden

Auf rund 16.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwoch kurz nach 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hoffmannstraße entstanden ist. Mutmaßlich aufgrund beschlagener Scheiben übersah der Fahrer eines Linienbusses einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat. Durch den Streifvorgang wurde dieser erheblich beschädigt und auf den Gehweg geschoben. Sowohl der Busfahrer als auch die etwa 25 Fahrgäste blieben unverletzt. Am Omnibus entstand ebenfalls Sachschaden.

Bad Waldsee

Jugendliche bei Unfall leicht verletzt

Einen Bruch an der Hand erlitt eine 16 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 6.30 Uhr in der Frauenbergstraße. Die Jugendliche fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Fußweg entlang der Fahrbahn und wollte nach links in Richtung Bauernschule abbiegen. Eine entgegenkommende 18-jährige VW-Lenkerin bog ihrerseits nach rechts zur der Schule ein, wodurch es zum Streifvorgang zwischen der Radlerin und dem Pkw kam. Sachschaden entstand nicht, die Jugendliche musste im Anschluss in einer Spezialklinik ärztlich versorgt werden.

Bad Waldsee

Ein Verletzter bei Auffahrunfall

Drei Fahrzeuge waren in einen Auffahrunfall am Mittwoch kurz nach 7 Uhr auf der B 30 verwickelt. Im dichten Berufsverkehr unterschätzte ein 34-jähriger Ford-Lenker die Geschwindigkeit eines vorausfahrenden 43 Jahre alten VW-Fahrers und fuhr nahezu ungebremst auf. Ein hinter dem Ford fahrender 29-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Kollision zu spät und prallte in das Heck des Fords. Durch den Aufprall wurde der 43-Jährige leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

Kißlegg

Papierspender in Brand gesetzt

In der öffentlichen Toilette in der Schützengasse haben Unbekannte am Mittwoch kurz vor 18 Uhr den Papierspender in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Schwelbrand rasch löschen, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, die zur Brandentstehung Angaben machen können, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden. Insbesondere zwei Jugendliche, die sich kurz vor Brandausbruch im Bereich der Toilette aufgehalten haben sollen, mögen sich mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

Leutkirch

Auf regennasser Fahrbahn zu schnell - Unfall

Offenbar zu schnell unterwegs war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein 32-jähriger BMW-Fahrer auf der A 96. Der 32-Jährige verlor zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und prallte zweimal in die Mittelleitplanke. Der Mann musste im Anschluss mit leichten Verletzungen vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem BMW, um den sich ein Abschleppdienst kümmerte, entstand unterdessen Sachschaden in Höhe 10.000 Euro.

