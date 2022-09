PP Ravensburg: Gefährlicher Stoff ausgetreten - Bundesstraße über mehrere Stunden gesperrt

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Sachbeschädigung an Fahrzeug - Zeugenaufruf In den vergangenen vier Wochen beschädigte ein Unbekannter einen geparkten Toyota an einer Garage in der Hohenstaufenstraße. Der Täter zerstach mutmaßlich mittels eines spitzen Gegenstands alle vier Reifen an dem Fahrzeug und zerkratzte die Motorhaube. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Personen, die insbesondere ...

mehr