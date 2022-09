Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisierter Autofahrer schläft am Steuer

Einen in seinem geparkten Fahrzeug schlafenden Mann haben Passanten am Donnerstag kurz nach 23 Uhr der Polizei gemeldet. Noch während des Notrufs wachte der 39-Jährige auf und fuhr weg. Eine Polizeistreife konnte den Wagen des 39-Jährigen schließlich in der Meersburger Straße stoppen und fand schnell den Grund für das Nickerchen heraus: ein Alkoholtest bei dem Mann ergab über 1,7 Promille. Eine Blutentnahme in einer Klinik und die Beschlagnahme des Führerscheins sowie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge. Seinen Wagen musste der 39-Jährige an Ort und Stelle stehen lassen.

Ravensburg

Außenbestuhlung eines Cafés beschädigt

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Donnerstag zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr einen Tisch und eine Sitzbank im Außenbereich eines Cafés am Marienplatz beschädigt. Zeuginnen gaben gegenüber einer Angestellten des Lokals an, dass ein Jugendlicher mit einer roten Jacke den Schaden verursacht habe und dann in Richtung Bahnhof weggerannt sei. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Gas mit Bremse verwechselt - Unfall

Rund 7.000 Euro Schaden ist bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Straße "Am Sonnenbüchel" entstanden. Ein 31-Jähriger war in Richtung Gartenstraße unterwegs und musste mit seinem Audi verkehrsbedingt warten. Die nachfolgende 79-jährige Peugeot-Lenkerin erkannte die Situation zu spät und verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal. Bei der folgenden Kollision wurde niemand verletzt.

Weingarten

Unbekannter streift geparktes Auto und fährt weiter

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, einen Opel Adam gestreift, der im Bereich der Kreuzung der Isenbartstraße mit der Irmentrudstraße geparkt war. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Aufgrund des massiven Schadens in Höhe von rund 8.000 Euro geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem großen Fahrzeug unterwegs war und den Unfall womöglich nicht bemerkt hat. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Fahrzeug des Unbekannten geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Kißlegg

Zeugin klärt Unfallflucht

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass der Besitzer eines VW Transporter nicht auf einem Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro sitzen bleibt. Die Frau beobachtete, wie ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstag kurz nach 14 Uhr die Bahnhofstraße entlangfuhr und aufgrund Unaufmerksamkeit gegen den geparkten VW prallte. Nach der Kollision, bei der sich der 29-Jährige leicht verletzte, setzte dieser seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Zeugin gab der Polizei den entscheidenden Hinweis. Der 29-Jährige muss sich nun wegen Fahrerflucht verantworten.

Leutkirch

Vandalen unterwegs

Am Leutkircher Bahnhof haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Unbekannte ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Die Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe am Postgebäude ein. In derselben Nacht besprühte ein Schmierfink die benachbarte Bushaltestelle. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und schließt einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht aus. Zeugen der Taten mögen sich bitte unter Tel. 07561/8488-0 melden.

Bad Wurzach

Einbrecher entwenden Pkw und Bargeld

In ein Wohngebäude in Laienbauer sind am frühen Donnerstagmorgen Unbekannte eingebrochen und haben Bargeld sowie einen VW Tiguan entwendet. Die Einbrecher gelangten über ein gekipptes Fenster in das Wohnhaus. Dort stahlen sie eine Bargeldkasse und den Pkw-Schlüssel. Im Anschluss fuhren sie mit dem silbernen VW weg. Anwohner hörten gegen 2.30 Uhr ein Motorengeräusch, das mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnte. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zum Verbleib des VW Tiguan geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

Aitrach

Baustellengerät entwendet

Von einer Baustelle in der Neuen-Welt-Straße haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen einen Erdstampfer des Herstellers "Wacker" entwendet. Die Polizei vermutet, dass die Täter das schwere Gerät mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Aichstetten

Schleuser gehen der Polizei bei Verkehrsfahndungstag ins Netz

Nicht schlecht gestaunt haben Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Kißlegg, als sie im Rahmen des landesweiten Verkehrsfahndungstags am Donnerstag auf der A 96 auf Höhe Aichstetten einen Lkw gestoppt haben. Weil aus dem Auflieger menschliche Hände herausgestreckt wurden, nahmen die Beamten den Lkw genauer unter die Lupe. Beim Öffnen des verplombten Aufliegers trafen die Polizisten auf vier Afghanen, die illegal ins Bundesgebiet eingereist waren. Die weiteren Ermittlungen, die sich nicht nur auf den illegalen Aufenthalt, sondern auch auf die Hintermänner unter anderem wegen Schleusung konzentrieren, wurden durch die Bundespolizei übernommen. Im Rahmen der Kontrollen, die den ganzen Nachmittag andauerten, konnten die Beamten zwei weitere Ausländer wegen unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet zur Anzeige bringen: bei einem 30-jährigen Lkw-Fahrer fehlte eine erforderliche Bescheinigung für grenzüberschreitenden gewerblichen Güterverkehr, ein 35-jähriger Kleintransporter-Fahrer hatte kein gültiges Visum für Deutschland. Beide Männer mussten eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Euro-Bereich hinterlegen und gelangen nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

