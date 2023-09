Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Arbeitsmaschinen und Werkzeug von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Wochenende Arbeitsmaschinen und Werkzeuge von einer Baustelle in Heilbronn. Zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Montagmorgen, 7.45 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Rohbau in der Happelstraße und stahlen unter anderem eine Tischkreissäge, einen Staubsauger, eine Werkzeugtasche und weiteres Werkzeug. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Einbruch in Apotheke - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke in Bad Friedrichshall-Kochendorf. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Innere des Gebäudes in der Friedrichshaller Straße und entwendeten einen Tresor. Dieser muss im Anschluss mit einem mitgeführten Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer hat zwischen Sonntagmittag, 12.30 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 98030 entgegen.

Heilbronn: 93-jähriger Bewohner nach Brand in Seniorenheim verstorben

Ein 93 Jähriger, welcher am 11.09.2023 nach einem Brand in einem Heilbronner Seniorenheim in ein Krankenhaus eingeliefert wurde (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5600686), erlag am 22.09.2023 seinen Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell