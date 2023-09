Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.09.2023 mit einem Bericht aus dem Präsidiumsbereich

Heilbronn (ots)

Verkehrskontrollen zum bundesweiten Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit "sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick"

Unter dem Motto "Rücksicht im Blick" fand am Dienstag der bundesweite Aktionstag "sicher.mobil.leben" statt, bei dem für Vorsicht und Rücksicht im Straßenverkehr geworben wird. Insbesondere die schwächeren Verkehrsteilnehmer, wie Fußgänger, Fahrrad- oder Pedelecfahrer oder Personen die mit E-Scootern unterwegs sind, waren in diesem Jahr im Fokus der großangelegten Aktion. 122 Beamte und Beamtinnen des Polizeireviers Heilbronn waren an 58 Kontrollstellen im Einsatz, ebenso wie Kollegen und Kolleginnen des Referats Prävention, die über Gefahren im Straßenverkehr aufklärten und für gegenseitiges Verständnis unter den Verkehrsteilnehmenden warben. Insgesamt wurden 829 Verkehrsteilnehmende kontrolliert, von denen die große Mehrheit mit Autos (410) oder Fahrrädern (330) unterwegs war. Dabei wurden 232 Verkehrsordnungswidrigkeiten erfasst und geahndet. Unter anderem hantierten 35 Verkehrsteilnehmende während der Fahrt mit einem Mobiltelefon und zehn waren zu schnell unterwegs. 16 Fahrradfahrer und drei E-Scooter-Fahrer waren mit ihren Fahrzeugen unterwegs, obwohl diese nicht verkehrstüchtig waren, Außerdem waren 55 Autofahrer nicht angeschnallt. Auch der technische Zustand von 36 Fahrrädern bot Grund zu Beanstandungen. Es wurden außerdem zahlreiche mündliche Verwarnungen ausgesprochen und verkehrserzieherische Gespräche geführt. Dabei zeigten sich die meisten betroffenen Personen einsichtig. Die Resonanz der Bevölkerung auf die Kontrollaktionen und insbesondere die präventiven Gespräche fiel durchweg positiv aus.

