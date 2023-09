Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Radfahrer bei Unfall mit Hund leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Heilbronn zu. Der 87-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit seinem Trekkingrad auf dem Radweg in Richtung Sontheim unterwegs. Zeitgleich ging ein 63-Jähriger dort mit seinem Hund spazieren. An einer Grünfläche ließ der Hundebesitzer seinen Vierbeiner von der Leine. Vermutlich weil er einen Schwan entdeckte, rannte der Hund los und in die Fahrspur des Fahrradfahrers. Dieser konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Tier. Durch den Zusammenstoß stürzte der 87-Jährige von seinem Zweirad und zog sich leichte Verletzungen zu. Diese wurden im Anschluss in einem Krankenhaus versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell