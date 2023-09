POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Obrigheim: In Kellerwohnung eingebrochen Zwei unbekannte Täter verschafften sich am Mittwochvormittag Zugang zu einem Zweifamilienhaus in Obrigheim. Die Männer hebelten zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr während der Abwesenheit des Bewohners die Terrassentür der Kellerwohnung in der Straße "Am ...

mehr