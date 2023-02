Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfall zwischen zwei Pkws im Kreisverkehr in St. Wendel - Verursacher flüchtet

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02:50 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Pkw im Kreisverkehr Linxweilerstraße/August-Balthasar-Straße in St. Wendel. Eine 37-jährige Frau aus Tholey befuhr mit ihrem Pkw den Kreisverkehr aus Richtung St. Wendel-City kommend in Richtung Oberlinxweiler. Ein bislang unbekannter Pkw fuhr aus der August-Balthasar-Straße in den Kreisverkehr ein und missachtet die Vorfahrt der Tholeyerin zu beachten. Hierbei kam es zur Kollision, wonach der Verursacher unmittelbar die Fahrt fortsetzte und über die B 41 in Richtung Nohfelden flüchtete. Der geflüchtete Pkw müsste Frontbereich beschädigt sein. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Hinweise an die PI St. Wendel unter Tel.: 06851/898-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell