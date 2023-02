POL-WND: Farbschmierereien in Winterbach

St. Wendel (ots) - Am Samstag, 28.01.2023, wurde bei der Polizei in St. Wendel ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Nonnweilerstraße in St. Wendel gemeldet. Bislang unbekannte(r) Täter verschafft(en) sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zu dem Gebäude und durchwühlte(n) in mehreren Räumen diverse Schränke und Schubladen. Anschließend verließ(en) der / die Täter das Anwesen vermutlich wieder über ...

