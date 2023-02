Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall in St. Wendel schwer verletzt

St. Wendel (ots)

Am vergangenen Freitagabend gegen 20:20 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer in Kenntnis gesetzt. Vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass ein 36-jähriger Mann aus St. Wendel mit seinem E-Bike die August-Balthasar-Straße vom Kreisverkehr Linxweilerstraße in Richtung Tholeyer Straße befuhr. In Höhe der Einmündung zu einem Schnellrestaurant kam es dann zur Kollision mit dem Pkw eines 57-jährigen Mannes aus St. Wendel, welcher die Vorfahrt missachtet. Der Fahrradfahrer kollidierte mit dem Kotflügel und wurde über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert. Er wurde bei dem Aufprall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in die nahegelegene Klinik eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Radfahrer keinen Fahrradhelm trug.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell