Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Brand in Firma - Höhe des Schadens noch unbekannt

Am Donnerstagvormittag brach aus bisher unbekannter Ursache ein Brand in der Halle einer Firma in Eppingen aus. Gegen 10.30 Uhr wurde das Feuer in dem Gebäude in der Gewerbestraße gemeldet. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Gegen 12.30 Uhr konnte die Halle durch die Feuerwehr freigegeben und die Arbeit wieder aufgenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell