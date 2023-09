Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Heckscheibe an Touran beschädigt

Unbekannte beschädigten am Donnerstag die Heckscheibe eines in Walldürn geparkten VW Tourans. Der Pkw stand zwischen 9 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz der Nibelungenhalle im Theodor-Heuss-Ring. Der Täter verursachte auf unbekannte Art und Weise einen Schaden von rund 500 Euro an dem Fahrzeug. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 entgegen.

Walldürn: Holz gestohlen - Zeugen gesucht

Holz im Wert von rund 500 Euro entwendeten Unbekannte in der vergangenen Woche in Walldürn. Die insgesamt fünf Ster Holz befanden sich auf einem Wiesengrundstück an der Bundesstraße 27 gegenüber der dortigen Tankstelle im Gewann Löschacker. Der oder die Täter schafften das Holz zwischen Mittwoch, dem 20. September, und dem 27. September auf unbekannte Weise weg. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Bei Fahrraddiebstahl ertappt

Zwei Männer versuchten am Freitagmorgen drei Fahrräder aus einem Kellerraum in Mosbach-Neckarelz zu entwenden. Die Täter verschafften sich gegen 4.30 Uhr Zugang zu dem Gebäude im Erlenweg. Aus dem Kellerraum entwendeten sie die Fahrräder im Wert von mehreren hundert Euro. Danach liefen sie in Richtung Innenstadt davon. Der Besitzer, der den Tätern zufällig entgegenkam, erkannte seine Räder und sprach die Männer an. Nach einem kurzen Austausch warfen die beiden die Fahrräder weg und flüchteten. Der Besitzer konnte sie nicht mehr einholen und eine Fahndung verlief negativ. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

