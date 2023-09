Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen-Gutmadingen/ Lkr. Tuttlingen) Sattelzug und Triebwagen auf dem Bahnübergang zusammengeprallt - Lastwagenfahrer tödlich verletzt (25.09.2023)

Geisingen-Gutmadingen (ots)

Bei einem schweren Bahnunfall auf dem Bahnübergang in der Hans-Kramer-Straße ist am Montagvormittag ein Lastwagenfahrer tödlich, ein Triebwagenfahrer schwer und drei Fahrgäste leicht verletzt worden. Nach aktuellem Stand fuhr ein 26-jähriger Fahrer mit einem Sattelzug gegen 12.30 Uhr auf der Hans-Kramer-Straße in Gewerbegebiet und überquerte den Bahnübergang trotz Rotlicht und in der Folge schließender Schranken. Der auf den Gleisen rangierende Sattelzug wurde in der Folge von einem herannahenden Regio-Express der Deutschen Bahn, der von Konstanz kommend in Richtung Karlsruhe unterwegs war, erfasst. Der 26-Jährige Lastwagenfahrer wurde aus dem Führerhaus geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der 23-jährige Lokführer ebenfalls schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Von den 136 Fahrgästen zogen sich drei leichte Verletzungen zu. Eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Unverzüglich nach dem Notruf rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot an die Unfallstelle aus. Die Einsatzstelle musste für den Straßen- und Bahnverkehr weiträumig gesperrt werden. Die Fahrgäste wurden aus dem Zug evakuiert. Notfallseelsorger waren zur Betreuung vor Ort. Derzeit kann die Höhe des Sachschadens noch nicht genau beziffert werden. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich dieser über hundertfünfzigtausend Euro belaufen. Die aufwändigen Bergungsmaßnahmen dauern aktuell (Stand 14.15 Uhr) noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell