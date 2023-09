POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Reichenaustraße - Unbekannter touchiert Baum und flüchtet (23.09.2023)

Mühlhausen-Ehingen (ots) - Zu einem versuchten Raub ist es in der Nacht auf Sonntag auf dem Ehinger Herbstfest gekommen. Gegen 3 Uhr machte sich ein 24-Jähriger zu Fuß auf den Heimweg. In einem dunklen Bereich in der Nähe des Eingangs des großen Festzeltes griffen ihn unvermittelt zwei unbekannte Männer an und ...

