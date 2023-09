Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Autobahnkreuz Hegau - Verursacher flüchtet -Polizei sucht Zeugen (24.09.2023)

Singen (ots)

Am Sonntagabend hat sich auf dem Autobahnkreuz Hegau/A81 in Fahrtrichtung Stuttgart eine Unfallflucht ereignet zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Gegen 20 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit einem VW Golf von der Auffahrt B33 kommend auf die Autobahn 81 in Richtung Stuttgart. Zur gleichen Zeit überholte ein unbekannter Autofahrer mit einem blauen Audi über die Sperrfläche der Überleitung der A98 auf die A81 einen Fiat Punto eines 18-Jährigen und einen SUV mit österreichischem Kennzeichen. Dabei streifte der Audifahrer den ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Golf des 24-Jährigen, der daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in den auf der rechten Fahrspur fahrenden Fiat prallte. Der unbekannte Audifahrer setzte seine Fahrt indes fort.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls sich unter der Tel. 07733 9960-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell