Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rund 15.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall auf der Reichenaustraße (24.09.2023)

Konstanz (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Sonntagmorgen auf der Reichenaustraße passiert ist. Ein 31-Jähriger fuhr mit einem Land Rover hinter einem 40-jährigen Audifahrer auf der Reichenaustraße in Richtung Oberlohnstraße. Am dortigen Kreisverkehr wechselte der 31-Jährige auf die innere Fahrspur und kurz darauf wieder auf die rechte um den Kreisverkehr zu verlassen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Audi, an dem dadurch Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Den Schaden am Land Rover schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

