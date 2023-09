Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Quadfahrer und Sozia bei Unfall verletzt (24.09.2023)

Singen (ots)

Ein Quadfahrer und seine Sozia sind bei einem Unfall auf der Carl-Benz-Straße am Sonntagabend verletzt worden. Ein 56-Jähriger fuhr mit einem Quad auf der Grubwaldstraße in Richtung Carl-Benz-Straße. Als der Mann in die Carl-Benz-Straße abbog um zu wenden kippte das Gefährt um und blieb auf der Seite liegen. Sowohl der 56-Jährige, als auch seine 29 Jahre alte Mitfahrerin erlitten dabei Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An dem Quad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

