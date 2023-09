Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zusammenstoß zwischen E-Scooterfahrerin und Radfahrer - Polizei sucht Zeugen (20.09.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, auf der Einmündung Bismarcksteig und Gottfried-Keller-Straße ereignet hat. Ein 73-jähriger Radler fuhr auf dem Bismarcksteig in Richtung Steinstraße. An der Einmündung zur Gottfried-Keller-Straße gab der Mann Handzeichen um dann nach links abzubiegen. Dabei stieß er mit einer unbekannten E-Scooterfahrerin zusammen, die in dieselbe Richtung unterwegs war und an dem 73-Jährigen vorbeifahren wollte. Der Radfahrer stürzte in der Folge und erlitt Verletzungen. Die junge Frau erkundigte sich noch nach dem Wohlergehen des Mannes, ehe sie ihre Fahrt fortsetzte.

Zu der jungen Frau liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 20-25 Jahre alt, rund 160 Zentimeter groß, braune Haare. Bekleidet war sie mit einer kurzen Hose und einem orangenen T-Shirt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell