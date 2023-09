Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 48-Jähriger bei Diebstahl aus Fahrzeug von Zeugen gestellt - Vorläufige Festnahme

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (13.09.) beobachtete gegen 15:30 Uhr eine aufmerksame Zeugin, dass eine scheinbar unberechtigte Person auf dem Fahrersitz eines Mercedes Vito saß, welcher in der Immanuel-Kant-Straße geparkt war. Daraufhin informierte sie den Fahrzeugnutzer, welcher zusammen mit zwei weiteren Personen zu seinem Fahrzeug eilte. Als sie an dem Fahrzeug ankamen, war die Person gerade dabei zu flüchten. Die Zeugen nahmen die Verfolgung auf und trafen den Mann schließlich in der Eichendorffstraße an. Hier hielten sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Da der Tatverdächtige, ein 48-jähriger Kölner, keine Ausweisdokumente mit sich führte, wurde er zunächst der Polizeiwache Bergisch Gladbach zugeführt. Wie er sich Zugang zu dem verschlossenen Fahrzeug verschaffte ist noch unklar. Aufbruchspuren waren nicht ersichtlich. Bei dem Tatverdächtigen konnte nicht nur Diebesgut aus diesem Fahrzeug wie Zigaretten, Fahrzeugscheine und verschiedene Schlüssel, sondern auch weitere Gegenstände wie Dokumente, Kennzeichen und eine EC-Karte aufgefunden werden, welche vermutlich aus anderen Diebstahlsdelikten stammen.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Aktuell wird von der Staatsanwaltschaft geprüft, ob Haftgründe vorliegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell