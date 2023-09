Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 40-jähriger Ladendieb vorläufig festgenommen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (12.09.) wurde die Polizei gegen 12:15 Uhr zu einem Bekleidungsgeschäft an der Hauptstraße gerufen, nachdem ein Ladendetektiv dort eine männliche Person bei einem Diebstahl beobachten konnte. Der Ladendetektiv sprach den Mann an und wartete mit ihm in seinem Büro auf das Eintreffen der Polizisten.

Der Ladendieb, ein 40-jähriger Rumäne, hatte sich mehrere Kleidungsstücke und einen Rucksack im Gesamtwert von fast 400 Euro genommen und die Kleidungsstücke in dem Rucksack verstaut. Anschließend verließ er das Geschäft mit dem gefüllten Rucksack ohne zu bezahlen, bevor der Ladendetektiv ihn stoppte. Weil der Dieb einen Störsender bei sich trug, löste die Alarmanlage bei Verlassen des Geschäftes trotz der diebstahlgesicherten Waren nicht aus.

Da der Mann nach ersten Erkenntnissen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er von den Polizisten vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Bergisch Gladbach zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Mann soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell