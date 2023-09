Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Drogenfahrt ohne Fahrerlaubnis

Rösrath (ots)

Am Montagabend (11.09.) gegen 21:45 Uhr fiel Beamten der Polizeiwache Overath in Rösrath ein Pkw mit tschechischen Kennzeichen auf. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Skoda, der auf der Sülztalstraße in Fahrtrichtung Lohmar unterwegs war, angehalten und kontrolliert.

Der 46-jährige Fahrer tschechischer Herkunft konnte sich weder auf Deutsch noch auf Englisch mit den Beamten verständigen, weshalb zur Kommunikation eine Übersetzer-App verwendet wurde. Auf die Forderung einen Führerschein vorzulegen, gab der Mann an, diesen verloren zu haben.

Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass keine gültige Fahrerlaubnis vorliegt, woraufhin der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bestand. Auf Grund körperlicher Auffälligkeiten und einer leeren Bierdose in der Mittelkonsole des Pkw überprüften die Beamten auch die Fahrtüchtigkeit des Tschechen durch einen Atemalkoholtest. Dieser fiel negativ aus. Ein freiwilliger Drogenvortest hingegen reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug verblieb am Kontrollort.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (db)

